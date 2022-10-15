В Пятигорске 17 октября начнется отопительный сезон

В курортном городе Ставропольского края Пятигорске отопительный сезон начнется досрочно из-за понижения температуры воздуха. Об этом рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

- В связи с понижением температуры наружного воздуха, отопительный сезон в Пятигорске начинается с 17 октября, - написал мэр в своих соцсетях.

Напомним, что в Ставрополе отопительный сезон тоже начался раньше, еще 13 октября тепло поступило в многоэтажки краевого центра. А днем ранее - 12 числа, дали отопление в больницах и детских садах Ставрополя. При этом некоторые ставропольцы 14 октября писали в социальных сетях, что обещанного отопления нет в ряде домов. На сегодня, судя по активности в сети, проблема уже решена.