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Общество15 октября 2022 10:48

В Пятигорске 17 октября начнется отопительный сезон

Заявил глава курорта Ворошилов
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В курортном городе Ставропольского края Пятигорске отопительный сезон начнется досрочно из-за понижения температуры воздуха. Об этом рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

- В связи с понижением температуры наружного воздуха, отопительный сезон в Пятигорске начинается с 17 октября, - написал мэр в своих соцсетях.

Напомним, что в Ставрополе отопительный сезон тоже начался раньше, еще 13 октября тепло поступило в многоэтажки краевого центра. А днем ранее - 12 числа, дали отопление в больницах и детских садах Ставрополя. При этом некоторые ставропольцы 14 октября писали в социальных сетях, что обещанного отопления нет в ряде домов. На сегодня, судя по активности в сети, проблема уже решена.