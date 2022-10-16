Мать-героиня с детьми пройдет реабилитацию в Кисловодске после обстрелов в Белгородской области

Мать-героиня Маргарита Пасечник из Белгородской области приедет с детьми в Кисловодск, чтобы пройти реабилитацию в одном из санаториев. Многодетная семья, вырастившая 15 детей, несколько раз за последнее время страдала от обстрелов. Двое детей получили ранение. Один из старших сыновей Маргариты совсем недавно стал участником специальной операции.

В ближайшее время большая и дружная семья Пасечник сможет подлечиться и отдохнуть в курортном Кисловодске по инициативе главы региона.

- Очень надеюсь, что отдых в лечение в нашем городе-курорте понравится семье Пасечник, которая является примером для всех россиян, - прокомментировал глава Кисловодска Моисеев.