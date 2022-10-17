В начале недели на Ставрополье ожидается +24 градуса

Днем 17 октября температура воздуха в Ставропольском крае поднимется до +15 градусов, тем временем в краевой столице ожидается только +12 и небольшой дождь. Ветер в регионе восточный от 5 до 10 м/с с порывами 11-14 м/с, в Ставрополе ветер восточный от 10 до 12 м/с.

Ночью 18 октября обещают снижение температуры до +3 в крае и до +6 в Ставрополе. Днем во вторник – до +20 градусов на Ставрополье. Местами утром передают дожди, ветер восточный 5-10 м/с. В Ставрополе будет без существенных осадков, днем потеплеет до +17, ветер восточный от 8 до 10 м/с.

Самая холодная ночь и самый теплый день ожидается в среду, 19 октября. Температура воздуха в регионе опустится до +2 градусов, а поднимется до +24, осадков не ожидается, ветер юго-западный 5-10 м/с. В краевой столице ночью ожидается до +4 градусов и юго-западный ветер 8-10 м/с, а днем 7-9 м/с. Днем в Ставрополе ожидается +21, облачно с прояснениями.