Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 7:03

Из Пятигорска отправили оборудование для мобилизованных

Вскоре оно приедет к жителям, находящимся на СВО
Данил Юрков

Сегодня, 17 октября, из города Пятигорска Ставропольского края для мобилизованных бойцов были отправлены дизельный генератор, бензиновые пилы, портативные газовые плиты с газовыми баллонами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

— Спасибо всем за поддержку! – написал глава города в своих официальных соцсетях, благодаря за то, что люди приносят необходимое для бойцов оборудование. Благодаря нему солдаты смогут улучшить условия пребывания на специальной военной операции.

Также ранее сообщалось, что в зону боевых действий со Ставрополья отправили 11 квадрокоптеров. Они приобретены на деньги местных жителей, которые приносили средства в фонд поддержки мобилизованных и их семей.

Поддержка ставропольских бойцов продолжается. Деньги на покупку снаряжения и оборудования выделяются из краевого бюджета и фонда поддержки. Любой неравнодушный может поддержать бойцов.