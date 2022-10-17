Из Пятигорска отправили оборудование для мобилизованных

Сегодня, 17 октября, из города Пятигорска Ставропольского края для мобилизованных бойцов были отправлены дизельный генератор, бензиновые пилы, портативные газовые плиты с газовыми баллонами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

— Спасибо всем за поддержку! – написал глава города в своих официальных соцсетях, благодаря за то, что люди приносят необходимое для бойцов оборудование. Благодаря нему солдаты смогут улучшить условия пребывания на специальной военной операции.

Также ранее сообщалось, что в зону боевых действий со Ставрополья отправили 11 квадрокоптеров. Они приобретены на деньги местных жителей, которые приносили средства в фонд поддержки мобилизованных и их семей.

Поддержка ставропольских бойцов продолжается. Деньги на покупку снаряжения и оборудования выделяются из краевого бюджета и фонда поддержки. Любой неравнодушный может поддержать бойцов.