За неделю с 10 по 16 октября на Ставрополье поймали 237 пьяных водителей

На Ставрополье по сей день попадаются пьяные водители, за неделю с 10 по 16 октября впервые были пойманы 200 водителей, а еще 37 грозит уголовная ответственность за повторное нарушение. В самый «нетрезвый» день, субботу 15 октября, автоинспекторы поймали 48 нетрезвых водителей.

— По количеству повторно севших за руль водителей с признаками опьянения «антилидером» стала пятница, 14 октября, когда в отношении 11 граждан собраны материалы для возбуждения уголовных дел, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, накануне автоинспекторы в Грачевском округе остановили 52-летнего местного жителя, который не мог припарковать автомобиль. Мужчина признался, что пил, однако после предложения пройти тест на алкоголь резко сказал, что за рулем не находился. От освидетельствования он отказался и в медучреждении.

Права у мужчины забрали за вождение в нетрезвом виде еще в 2020 году. За повторное нарушение в отношении него собран материал для возбуждения уголовного дела. Видео с регистратора будет направлено в суд. Водителю грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.