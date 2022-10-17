Сотрудника мэрии города Ессентуков мобилизовали и отправили на военную подготовку

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

Сегодня, 17 октября, из города Ессентуков выехала партия мобилизованных, среди которых оказался работник городской мэрии. Он поделился своим боевым настроем, сказав, что «иначе нельзя». Перед отъездом бойцам выдали теплые зимние вещи и прочее необходимое снаряжение.

— Ессентуки гордятся вашим мужским выбором защищать свои семьи и свою Родину. Я желаю вам мужества и стойкости. Возвращайтесь домой живыми, здоровыми и, конечно, с победой. Берегите себя, – сказал глава Ессентуков Александр Некристов.

На данный момент мобилизованные направляются в военную часть для прохождения боевой подготовки, а после отправятся в зону специальной военной операции. В ближайшее время, как обещает городская администрация, бойцы получат дополнительные комплекты необходимых вещей.