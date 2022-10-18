На Ставрополье неоднократно судимый мужчина подозревается в убийстве знакомого

По данным следствия, в городе Ессентуки Ставропольского края между 56-летним и 64-летним мужчинами были неприязненные отношения, которые 14 октября 2022 года первый пошел выяснять возле работы второго. Неоднократно судимый мужчина подкараулил потерпевшего и нанес множественные колото-резаные раны по всему телу.

— От полученных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления мужчина скрылся, однако практически сразу был задержан оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска и доставлен к следователю СК России, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется, а доказательства вины мужчины собираются, чтобы впоследствии осудить его за совершенное преступление.