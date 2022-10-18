Аграрный университет в Ставрополе начнет готовить финансовых разведчиков

СтГАУ будет готовить высококлассных профессионалов, востребованных по всему миру. Фото: stgau.ru

В Ставропольском аграрном университете начнут готовить специалистов в области международной финансовой разведки. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Университет стал первым из аграрных и единственным на Кавказе учебным заведением, который вошел в Международный сетевой университет. Проректор вуза, доктор экономических наук, профессор Алексей Бобрышев подписал соответствующее соглашение.

Специалисты экономической безопасности нужны для финансовой разведки, в работе транснациональных организаций и госкорпораций. Международный сетевой университет, действующий в составе Росфинмониторинга, прорабатывает успешные практики по подготовке кадров. Студенты рассматривают мировой опыт в этом направлении. С 2019 года сетевой университет выпустил более 300 специалистов, которые могут работать в правоохранительных органах, банках и госучреждениях.

СтГАУ стал единственным в СКФО вузом, вошедшим в состав Международного сетевого университета. Фото: stgau.ru

С 2023 года студенты СтГАУ, которые учатся по специальностям в области экономики, информации и информационной безопасности, смогут пройти практику в управлении Росфинмониторинга по СКФО.

- Возможность прохождения производственной практики в такой структуре, как Росфинмониторинг, даст нашим выпускникам практические навыки в поиске финансовых мошенников, борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, в работе с блокчейн технологиями. Иными словами, мы будем готовить высококлассных профессионалов, востребованных по всему миру, - прокомментировал соглашение врио ректора Ставропольского аграрного университета Владимир Ситников.