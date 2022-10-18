Ставропольский суд приговорил ипотечных мошенников к тюрьме

Семеро преступников решили сделать самый, как они думали, легкий и умный способ заработать на взятии ипотек. Осужденные искали людей, которые за 3-5 тысяч рублей готовы были взять на себя ипотечные кредиты. После готовили поддельные документы о постоянном заработке и трудоустройстве – и бинго, они смогли украсть 150 млн рублей. Преступную деятельность прикрыли сотрудники УФСБ.

— На основании переданных Управлением результатов оперативно-розыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 2019 году в отношении вышеуказанных лиц были возбуждены уголовные дела, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Невинномысский суд вынес обвинительный вердикт за мошенничество, однако 14 октября 2022 года суд в Ставрополе на апелляции признал злоумышленников виновными за мошенничество в сфере кредитования. Четверо преступников сидят в тюрьме, а трое ходят с условным наказанием. Приговор суда вступил в законную силу.