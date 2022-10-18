В Ставрополе 19 октября из-за планового капитального ремонта водопровода на улице Пригородная с 8:30 до 20:00 на восьми улицах отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе городского Водоканала.
- на улице Отрадной;
- на улице Евдокиевской;
- на улице Лозовой;
- на улице Ляпидевского;
- на улице Заветной;
- на улице Загорской;
- на переулке Поспеловскому;
- на переулке Планерному.
Также на улице Ярмарочной временно снизят давление подачи воды.
Во время отключения по адресам будут приезжать цистерны с водой, которую можно получить, оставив заявку по номеру: 13-40.
Также напомним, что в Пятигорске сегодня, 18 октября, без света остались пять адресов. Это связано с ревизионными работами в подстанции. Уже в 17:00 все начнет работать в штатном режиме, а в дома вернется электричество.