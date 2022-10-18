В Ставрополе 19 октября из-за планового капитального ремонта водопровода на улице Пригородная с 8:30 до 20:00 на восьми улицах отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе городского Водоканала.

Где не будет воды

- на улице Отрадной;

- на улице Евдокиевской;

- на улице Лозовой;

- на улице Ляпидевского;

- на улице Заветной;

- на улице Загорской;

- на переулке Поспеловскому;

- на переулке Планерному.

Также на улице Ярмарочной временно снизят давление подачи воды.

Во время отключения по адресам будут приезжать цистерны с водой, которую можно получить, оставив заявку по номеру: 13-40.

Также напомним, что в Пятигорске сегодня, 18 октября, без света остались пять адресов. Это связано с ревизионными работами в подстанции. Уже в 17:00 все начнет работать в штатном режиме, а в дома вернется электричество.