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Происшествия19 октября 2022 11:44

Заместителя главврача ставропольской больницы №2 будут судить за взяточничество

Уголовное дело принято к производству суда
Данил Юрков

В Ленинский районный суд города Ставрополя поступило уголовное дело за три эпизода взяточничества в особо крупном размере. Обвиняемый – заместитель главного врача по административно-хозяйственной части городской больницы №2.

Первую взятку в размере 2 млн 250 тысяч рублей, согласно обвинению, мужчина получил за содействие в получении госконтракта от индивидуального предпринимателя.

— Аналогичным образом он также получил денежные средства в сумме 40 тысяч рублей за способствование при заключении государственного контракта в пользу индивидуального предпринимателя, – пишет пресс-служба Ленинского районного суда города Ставрополя.

Плюс к предъявленному обвинению следствие полагает, что была еще одна взятка в размере 5 млн 170 тысяч рублей за приемку и экспертизу работ, которые не были полностью выполнены. В настоящий момент идет подготовка к судебному разбирательству.