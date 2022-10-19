Заместителя главврача ставропольской больницы №2 будут судить за взяточничество

В Ленинский районный суд города Ставрополя поступило уголовное дело за три эпизода взяточничества в особо крупном размере. Обвиняемый – заместитель главного врача по административно-хозяйственной части городской больницы №2.

Первую взятку в размере 2 млн 250 тысяч рублей, согласно обвинению, мужчина получил за содействие в получении госконтракта от индивидуального предпринимателя.

— Аналогичным образом он также получил денежные средства в сумме 40 тысяч рублей за способствование при заключении государственного контракта в пользу индивидуального предпринимателя, – пишет пресс-служба Ленинского районного суда города Ставрополя.

Плюс к предъявленному обвинению следствие полагает, что была еще одна взятка в размере 5 млн 170 тысяч рублей за приемку и экспертизу работ, которые не были полностью выполнены. В настоящий момент идет подготовка к судебному разбирательству.