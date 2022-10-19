Путин наделил губернатора Ставрополья новыми полномочиями для обеспечения безопасности

Владимир Путин наделил глав регионов, в том числе и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, дополнительными полномочиями. Об этом стало известно сегодня, 19 октября, во время заседания совета безопасности.

Соответствующий наделению полномочий приказ уже подписан. Согласно документу, губернаторы отныне могут координировать работу по обеспечению безопасности. Цель такого обеспечения – усиление защищенности регионов в связи с сегодняшней ситуацией.

— В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов, – сказал глава государства.

В правительстве Ставрополья тоже изменения: место замминистра здравоохранения освободилось – Наталья Звягинцева стала занимать пост главврача краевой больницы. Информацию подтвердили в пресс-службе минздрава Ставрополья. На данный момент неизвестно, кто займет ее место.