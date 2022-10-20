Ранее судимый ставрополец обвиняется в нанесении вреда здоровью полицейского

В исправительную колонию села Кочубеевского Ставропольского края 12 февраля 2022 года с посылкой приехал мужчина, который ранее отбывал там срок. Видимо, вспомнив былое, мужчина выпил и в общественном месте был остановлен полицейскими, которые потребовал его пройти в отдел для составления протокола.

— Будучи недовольный законными действиями сотрудников, обвиняемый ударил одного из полицейских патрульно-постовой службы полиции ОМВД России «Кочубеевский» ногой по голове, причинив ему сотрясение головного мозга, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Мужчину обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов.

Во время расследования уголовного дела мужчина спрятался от правоохранителей, однако уже в августе его нашли. По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.