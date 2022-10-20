На Ставрополье сбивший пешехода насмерть водитель явился с повинной

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 20 октября, примерно в 3 часа ночи на улице Шоссейной станицы Константиновской Ставропольского края произошла авария, в которой погибла пешеход. На данный момент личность потерпевшей устанавливается, на вид ей 30-35 лет. Водитель уехал с места происшествия, но позже обратился к правоохранителям с повинной.

— Испугавшись ответственности, 31-летний житель Пятигорска покинул место происшествия. Погибшую обнаружили проезжавшие мимо водители, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По словам водителя, он управлял ВАЗ-21053 и увидел, как пешеход шла по краю обочины, однако на расстоянии в три метра женщина резко начала переходить дорогу. Мужчина не смог избежать аварии.

У водителя могут забрать права за оставление места происшествия. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.