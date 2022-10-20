Суд продлил домашний арест главы Лермонтова

Ленинский районный суд продлил арест главы Лермонтова Станислава Полуляха. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Считается, что подчиненные подозреваемого выполняли незаконные приказы, боясь проблем в службе.

Следствие считает, что мужчина раздавал своим подчиненным приказы о подписании смет при выполнении муниципального контракта, хотя те не обладали знаниями в данной сфере. При этом проверка полигонов строительства не проверялась, а контрольные сметы закрывались “на веру”.

По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело, фигуранта которого посадили под домашний арест. Сейчас стало известно о продлении срока до 25 ноября.

— Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и продлил обвиняемому 01 месяц, а всего до 03 месяцев, то есть до 25.11.2022, – пишет пресс-служба Ленинского районного суда.