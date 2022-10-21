Остановленный за непристегнутый ремень житель Ставрополья попался с наркотиками

Накануне на ставропольской дороге «Георгиевск – Лысогорская» автоинспекторы заметили «Опель», за рулем которого сидел непристегнутый водитель. Сотрудники остановили машину, чтобы выписать мужчине штраф за нарушение.

Во время остановки 23-летний пассажир авто выбросил из окна полимерный сверток. Это заметили правоохранители. Внутри пакетика оказался порошок, который отправили на химическую экспертизу.

— Со слов молодого человека наркотическое средство «соль» он приобрел через мессенджер и достал из «тайника» в лесном массиве вблизи поселка Терский Георгиевского округа, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

В действиях парня усмотрели признаки хранения наркотических веществ. На данный момент проводится доследственная проверка, после которой на молодого человека могут возбудить уголовное дело.