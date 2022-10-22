На Ставрополье создали горячую линию для участников спецоперации на Украине

В Ставропольском крае по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина создали горячую линию для участников военной операции, мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

- Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России потребовал представить доклад по результатам проведенной работы по созданию указанных каналов связи, - сказано в сообщении.

Горячая линия СУ СКР по Ставрополью работает круглосуточно. Обратиться на нее можно по номеру телефона 8 (8652) 23-65-24.