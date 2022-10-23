Житель Ставрополья незаконно прописал у себя шесть иностранных граждан

Шестерых иностранцев незаконно легализовали в Ставрополе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном ГУ МВД рассказали, что ставрополец прописал к себе в квартиру шестерых мигрантов. Нарушителем миграционного законодательства стал 37-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят проверки для обнаружения нарушений в сфере миграционного законодательства. Итогом очередной проверки стало задержание 37-летнего жителя, который фиктивно поставил на учет сразу 6 иностранных граждан. Никому из них он не предоставил реальные квадратные метры.

- Установлено, что мужчина осуществил фиктивную постановку на учет по месту своего жительства шестерых иностранных граждан, при этом он не намеревался предоставлять им жилое помещение для проживания, — поделились подробностями в ведомстве.

В отношении ставропольца возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана, местному жителю грозит до трех лет лишения свободы.