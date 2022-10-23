В Кисловодске задержали нарготорговку с крупной партией наркотиков

Проведенная экспертиза показала, что в свертках девушки находятся сильнодействующие запрещенные вещества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудникам правоохранительный органов города-курорта Кисловодска удалось задержать 22-летнюю жительницу другого региона, которая планировала распространять запрещенные вещества. При себе к наркоторговки были сверстки с сильнодействующими веществами.

В ГУ МВД по Ставрополью уточнили, что информацию о 22-летней жительницы Тульской области получили сотрудники городского наркоконтроля, была организована проверка, в ходе которой данные подтвердились. У задержанной при себе были свертки с наркотиками, еще один пакетик полицейские нашли в тайнике.

После проведенной экспертизы, стало известно, что в пакетиках находился героин и метадон, общим весом более 2 граммов. Сотрудникам полиции задержанная девушка пояснила, что приобрела наркотики через Интернет.

В настоящее время в отношении подозреваемой завели уголовное дело. Также сотрудники правоохранительных органов выясняют данные канала, где девушка купила сильнодействующие вещества.