На Ставрополье от гриппа привились почти 680 тысяч жителей

В Роспотребнадзоре Ставропольского края рассказали про эпидситуации по гриппу и ОРВИ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное отделение Роспотребнадзора опубликовало данные о ходе прививочной кампании против гриппа. На Ставрополье прививку от гриппа сделали уже 673225 человек, что составляет 51,4% от необходимого плана по иммунизации населения.

По информации ведомства, в последних числах октября ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае располагается на неэпидемическом уровне, а за прошедшую неделю к врачам в медицинские учреждения с признаками ОРВИ обратились 13668 ставропольцев. Этот показатель ниже на 0,2%, чем фиксировали медики неделей ранее.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что защититься от сезонного заболевания инфекции можно, если вовремя вакцинироваться. Врачи рекомендуют привиться еще до начала традиционного эпидемического сезона заболеваемости.

- Главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений, - сообщили специалисты в официальном пресс-релизе.