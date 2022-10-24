Пожарные два дня подряд тушили возгорания в селе Московском на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

По неизвестной причине ночью 21 октября загорелся гараж в доме села Московского Изобильненского округа Ставропольского края. Пожарные из села Подлужного Ставропольского края справились с 20 квадратными метрами возгорания, однако находящийся в горящем гараже мотоцикл повредился от пламени. На ликвидацию ушло два часа.

— На следующий же день пожарных снова ждал вызов. На этот раз под удар стихии попал жилой дом. О начинающейся беде сообщили хозяева домовладения, которые в момент возгорания находились в доме, но успели покинуть пылающий объект, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Огнеборцы потушили возгорание до того, как огонь перебросился на соседние здания. При этом загоревшийся дом спасти не удалось, из-за чего хозяйке стало плохо. Ее доставили в больницу.