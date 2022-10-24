В Ставрополе ищут очевидцев смертельной аварии

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе 6 октября примерно в 08:40 произошла авария: водитель ВАЗ-211540 сбил 45-летнего мужчину. Пешеход был госпитализирован, однако в больнице скончался от полученных травм. Водитель не уехал с места происшествия, спецслужбы выехали на место, чтобы разобраться в произошедшем.

Со слов 64-летнего сбившего мужчину водителя, который двигался в левом ряду на зеленый сигнал светофора, потерпевший выбежал на дорогу из-за остановившейся перед «зеброй» маршрутки. Избежать аварии водителю не удалось. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

— Чтобы установить, кто из участников ДТП нарушил требования ПДД, Госавтоинспекция региона просит сообщить имеющиеся данные свидетелей происшествия по телефонам 88652305242 и 89614733441, либо 112 или 102, – пишет ведомство.