Житель Ставрополья обвиняется в трех преступлениях

В городе Пятигорске Ставропольского края 10 февраля 2022 года местный житель собрался вместе с еще тремя людьми и решил вымогать деньги на автомобильной площадке. Потерпевшему угрожали насилием и пистолетом, вымогая 30 тысяч рублей.

Деньги вымогали из-за информации о том, что мужчина якобы сбывал наркотики. Не желая вступать в конфликт, потерпевший согласился с требованием и отдал 2,5 тысячи, обещая отдать оставшуюся сумму потом.

Уже 24 февраля обвиняемый позвонил мужчине с требованием передать остаток суммы. Потерпевший рассказал своему приятелю о беде, и тот согласился помочь. В тот же день мужчины выехали на встречу к злоумышленникам.

— Между мужчинами и обвиняемым начался конфликт, в ходе которого преступник из травматического пистолета произвел выстрел в приятеля потерпевшего, причинив ему одиночное огнестрельное ранение правой половины лица, повлекшее перелом носа, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения. Он обвиняется в вымогательстве с группой лиц, хулиганстве с применением оружия, а также в умышленном причинении вреда здоровью с помощью оружия.

Тем временем соучастники преступления ждут окончания расследования их уголовных дел.