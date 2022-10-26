В Пятигорске 51-летний житель Московской области украл из машины 500 тысяч рублей

В отделение МВД пришел житель Пятигорска, который сообщил, что из его припаркованной возле одного из рынков города машины украли 500 тысяч рублей. Мужчина отлучился от транспорта на некоторое время, а по возвращению не смог найти крупную сумму. Правоохранители взялись за дело и нашли злоумышленника – 51-летнего жителя Московской области.

— Мужчину доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник, проходя мимо, увидел на пассажирском сидении автомобиля пачку денег. Обнаружив, что водительская дверь не заперта, он похитил их, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник признался, что деньги потратил на собственные нужды. Однако часть денег потерпевшему все же вернули. По факту данного преступления возбуждено уголовное дело за кражу. Теперь мужчине грозит тюрьма.

Полиция Ставрополья просит быть бдительными и не оставлять ценные вещи на виду, так как злоумышленники могут воспользоваться этим и украсть расположенные на видном месте ценности.