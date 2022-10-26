Мужчина на Ставрополье нашел чужую банковскую карту и решил потратить с нее деньги

В отдел полиции в городе Изобильном Ставропольского края обратился местный житель, который сообщил о потере своей банковской карты, с которой по непонятной причине списываются деньги. Потерю он обнаружил после сообщения о покупке на определенную сумму.

— В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния причастен 31-летний житель поселка Солнечнодольск. Мужчину доставили в окружной отдел внутренних дел, где он признался в содеянном, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оказывается, злоумышленник нашел в одном из банкоматов потерянную карточку. Вместо того, чтобы отнести ее в банк или в полицию, мужчина решил оторваться на полную, совершив несколько покупок и заправив свой автомобиль.

Общая сумма ущерба составила 53 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи, его расследование продолжается.