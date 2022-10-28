Мобилизованные из Железноводска записали видео об отсутствии нужды в новом снаряжении

Мобилизованные из Железноводска записали видеообращение, в котором они передали привет родному городу и сообщили о том, что полностью одеты и не нуждаются ни в чем более. Видео появилось в официальных соцсетях главы города.

— Все мобилизованные Железноводска полностью одеты, одеты лучше всех. И нам больше ничего не надо, – говорит боец в видео.

Бойцов из других городов Ставрополья продолжают обеспечивать всем необходимым, чтобы они так же, как и мобилизованные из Железноводска, могли похвастаться тем, что необходимости в новом снаряжении больше нет.

Тем временем на Ставрополье только четверть мобилизованных получили выплаты от краевого правительства. Глава региона поручил ускорить этот процесс на прямой линии 27 октября. Деньги на выплаты у региона есть.