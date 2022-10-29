На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 97 человек

На Ставрополье за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 97 человек, 6 из них дети. Госпитализация потребовалась 24 взрослым и двум несовершеннолетним. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, за сутки не зафиксировано. Справиться с заболеванием смогли 628 пациентов. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- Уровень заболеваемости не растет, новых летальных исходов, связанных с COVID-19 не зафиксирован, - рассказал губернатор Ставропольского края.

Тем временем в крае продолжается прививочная кампания против СOVID-19. За сутки первый компонент вакцины получили 1534 человека, второй – 893. За все время пандемии полный курс иммунизации прошли 1 млн 276 тыс 743 жителя Ставрополья.