Кассирша в Пятигорске похитила со склада косметику на 40 тысяч рублей

В Пятигорске кассирша одного из сетевых магазинов косметики стала фигуранткой уголовного дела о растрате. Разбирательство началось после обращения в правоохранительные органы представительницы магазина. Она сообщила об обнаруженной ею недостаче на сумму в 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к пропаже товара причастна 32-летняя пятигорчанка, работающая в магазине кассиршей.

Оказалось, что на протяжении 10 дней кассирша незаметно выносила со склада косметику, которую в дальнейшем собиралась продать.

- В отделе полиции женщина в содеянном созналась, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Похищенное имущество возвращено.