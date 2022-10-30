В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 100 человек

Губернатор Владимир Владимиров обновил данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно свежим сведениям на 30 октября, эпидобстановка в регионе выглядит следующим образом:

- 241 680 заболевших (+100);

- 232 488 выздоровевших (+455);

- 7118 умерших (0).

За сутки госпитализировали 21 пациента. Детская заболеваемость снизилась до нескольких случаев в день: 30 октября зарегистрировали три новых больных. Количество исследований на COVID-19, проведенных за все время пандемии, почти достигло отметки в 4,7 млн тестов.