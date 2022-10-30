На Ставрополье пенсионерка погибла в ДТП, возвращаясь из рыбного магазина

Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье в ДТП погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 29 октября на трассе "Ставрополь-Красногвардейское". Водитель Nissan Avenir Salut X наехал около станицы Кармалиновской на пешехода, которая резко вышла на дорогу. Пострадавшая - 72-летняя жительница Ставрополя - погибла на месте. Инспекторы установили, что перед ДТП женщина переходила дорогу вместе с мужем, чтобы купить рыбу.

- Наезд допустил 38-летний житель Новоалександровска, который был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - сказано в сообщении.