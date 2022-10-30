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НовостиОбщество30 октября 2022 17:59

Минобороны показало, как на Ставрополье военных готовят к оказанию первой помощи

Солдаты получают важные знания и навыки по тактической медицине
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки военных по тактической медицине. Учения проходили на полигоне ЮВО в Ставропольском крае.

Подготовка была направлена только на первую помощь. Иными словами, что нужно делать на доврачебном этапе, чтобы спасти раненого или предотвратить осложнения.

- Инструкторы обучили военнослужащих методам эвакуации и остановки кровотечения путем наложения жгута на все участки тела, начиная от артериального и венозного кровотечения в области ног и заканчивая областью шеи, - сообщает Минобороны РФ.