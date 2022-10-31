Пьяный подросток-бесправник устроил аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе Ставропольского края 30 октября 17-летний парень решил прокатить 18-летнюю подругу на отцовской машине «Датсун Oн-До». Примерно в час ночи вблизи станицы Зольской парень не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся.

— 17-летний водитель и 18-летняя пассажирка доставлены в больницу с тяжелыми травмами головы, у девушки – перелом таза, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Уже в больницы у молодого человека установили состояние алкогольного опьянения. Также, узнав возраст парня, автоинспекторы поняли, что права он никогда не получал. Отцовский автомобиль он взял без разрешения, а также уже попадался правоохранителям.

В прошлый раз, попавшись с признаками опьянения, он отказался проходить тест на алкоголь. Прав у него, разумеется, не было. На этот раз правоохранители собрали материал для возбуждения уголовного дела. Проводится проверка, к ней подключены родители.