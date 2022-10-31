Фото: соцсети главы Новоалександровского округа

Прежний глава Новоалександровского округа Ставропольского края, Сергей Сагалаев, ушел в отставку. Сообщил он об этом и пожелал всем успеха в своих официальных соцсетях, которые передал вместе с должностью Эдуарду Колтунову.

— Мы вместе горевали, когда приходила беда, и радовались нашим общим успехам и достижениям. Поскольку мои странички в соцсетях стали хорошим инструментом для диалога с жителями округа, решил передать их новому главе, – пишет экс-глава Новоалександровского округа.

Новый глава округа был избран советом депутатов Ставрополья, которые проголосовали за Эдуарда Колтунова единогласно. Он работает в муниципалитетах более 9 лет, последние полтора года он возглавлял окружное управление имущественных и земельных отношений.

Теперь Эдуард Колтунов будет работать в качестве главы муниципалитета, ему предстоит закончить то, что начинал Сергей Сагалаев. Результаты его деятельности спустя время смогут увидеть граждане.