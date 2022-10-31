На Ставрополье задержали жителя Невинномысска с 46 свертками наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители получили информацию о покушении на сбыт наркотиков жителем Невинномысска. Началась проверка, которая подтвердила информацию. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где при личном обыске нашли 46 свертков с порошком, а также упаковочные материалы и магниты.

— Проведенное экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения «α-пирролидиновалерофенон» общей массой более 67 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Теперь мужчине грозит срок.

Сотрудники узнали, что мужчина приобрел наркотики для последующего сбыта путем раскидывания по городу Невинномысску «закладок». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт запрещенных веществ. По ходатайству следователя злоумышленнику назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.