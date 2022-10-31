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НовостиПолитика31 октября 2022 11:39

Ставропольский лейтенант получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда»

Высшую государственную награду он получил за заслуги на спецоперации
Данил Юрков
Анатолий Ищенко

Анатолий Ищенко

Награду Анатолию Ищенко, лейтенанту из Ставрополя, выпускнику лицея №35, выдал лично министр обороны России Сергей Шойгу. Будучи командиром зенитно-ракетного взвода, мужчина прикрывал товарищей. Во время сражения он собственноручно уничтожил пять самолетов и три вертолета противника.

Помимо уничтожения военной техники неприятеля, Анатолий смог раздобыть ценные сведения для командования, а именно – расположение вражеской авиации. Информацию рассказал захваченный в плен летчик.

Всего взводу лейтенанта Ищенко удалось ликвидировать 12 самолетов Су-25 и 4 вертолета Ми-8. Боец рассказал, что испытывает чувство гордости и планирует вернутся на поля сражения специальной военной операции, чтобы продолжить выполнять боевые задачи. Полученную награду он назвал общей для всего взвода.