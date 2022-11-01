Еще в выходные синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды в Ставрополе. Фото: Алексей КЛЯТОВ

Первый снег в Ставрополе выпал, как и обещали синоптики, в ночь на 1 ноября 2022 года.

Еще в выходные краевой Гидрометцентр предупреждал, что погода в Ставрополе в начале новой недели резко испортится - ночные температуры опустятся ниже нуля, дневные не будут превышать 7-10 градусов, ветер усилится до 15-17 метров в секунду (порывами до 19-21 м/с), пойдет дождь, переходящий в мокрый снег.

Первый снег в Ставрополе оказался очень кратковременным. Фото: stavpogoda.ru

Правда, надолго он не задержится. Уже днем 1 ноября в прогнозе значится «без существенных осадков», а в последующие два дня ставропольцев ждет только дождь. Температура воздуха останется на прежнем уровне, ветер - тоже, но хотя бы не будет таких резких и сильных порывов, а к четвергу он успокоится до 8-11 м/с.

Кстати, видео первого снега в Ставрополе прислали подписчики «КП-Северный Кавказ» через чат-бот в Telegram.