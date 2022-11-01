Экс-начальник ставропольских судебных приставов получил условный срок за взятку

Бывший начальник Лермонтовского городского отдела судебных приставов попал на скамью подсудимых после того, как предложил местной жительнице, в отношении которой возбуждены исполнительные производства, прекратить их за взятку в размере 45 тысяч рублей.

О незаконной деятельности прознали правоохранители и решили пресечь преступление. В отношении экс-начальника в сентябре 2021 года возбудили уголовное дело, которое стали расследовать и собирать доказательственную базу. После получения всего необходимого, начался суд.

— Гражданин приговорен к лишению свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года, – пишет пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю..

Правонарушение, совершенное бывшим начальником признали недостаточно тяжелым, чтобы приговаривать его к тюремному заключению. Пока что приговор не вступил в законную силу.