В Дагестане 22-летний сын избил своего 47-летнего отца

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний житель города Дагестанские Огни в ходе скандала избил своего 47-летнего отца. Пострадавший госпитализирован, а подозреваемый задержан правоохранителями и доставлен в участок для выяснения обстоятельств.

— Молодой человек в содеянном сознался и рассказал, что конфликт произошел у них дома. Задержанный сделал замечание своему отцу, после чего подвыпивший родитель стал вести себя агрессивно и угрожать ему ножом, – пишет пресс-служба МВД Дагестана. О состоянии здоровья потерпевшего не сообщается.

После между мужчинами произошла драка, в ходе которой сын нанес отцу телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность показаний задержанного. По итогам будет принято процессуальное решение в отношении молодого человека.