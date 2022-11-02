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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 9:18

В Дагестане 22-летний сын избил своего 47-летнего отца

Драка произошла в результате скандала
Данил Юрков

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний житель города Дагестанские Огни в ходе скандала избил своего 47-летнего отца. Пострадавший госпитализирован, а подозреваемый задержан правоохранителями и доставлен в участок для выяснения обстоятельств.

— Молодой человек в содеянном сознался и рассказал, что конфликт произошел у них дома. Задержанный сделал замечание своему отцу, после чего подвыпивший родитель стал вести себя агрессивно и угрожать ему ножом, – пишет пресс-служба МВД Дагестана. О состоянии здоровья потерпевшего не сообщается.

После между мужчинами произошла драка, в ходе которой сын нанес отцу телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность показаний задержанного. По итогам будет принято процессуальное решение в отношении молодого человека.