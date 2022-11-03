На Ставрополье будут открыты курсы подготовки сестер милосердия для помощи бойцам спецоперации

В Ставропольском крае откроются специализированные курсы, которые будут обучать сестер милосердия – тех, кто будет помогать медикам в госпиталях при оказании помощи раненым бойцам. Как сообщает губернатор, многие жители просили об открытии подобной программы, чтобы обучиться оказанию помощи с полного нуля.

Программа обучения будет состоять из двух компонентов. Первый будет проходить на базе краевого центра медицины катастроф, где новоиспеченных сестер милосердия обучат оказанию помощи в угрожающих жизни ситуациях.

Второй компонент пройдет на базе краевых медицинских колледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске, где научат уходу за ранеными бойцами.

Обучение организуется краевым минздравом. Чтобы узнать подробности и записаться на курсы обучения медсестер, нужно позвонить по номеру телефона: 8(8652)26-57-38.