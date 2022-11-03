Стихийная свалка высотой до трех метров и площадью в 4 гектара обнаружена на Ставрополье

Фото: Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора

В октябре 2022 года Россельхознадзор выезжал на повторное обследование сельхозземель на востоке села Бурлацкого. Там обнаружили стихийную свалку из продуктов животноводства, строительных отходов, остатков мебели и другого мусора.

Кроме того, на территории нашли остатки от поджогов. Возможно, там жгли мусор. В центре свалки площадью в 4 гектара, на которой горы мусора достигаю высоты до трех метров, есть грунтовая дорога. По ней привозят еще больше отходов.

— Администрации муниципального образования с. Бурлацкого объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, – пишут в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На данный момент остается только ждать реакции администрации, чтобы стихийную свалку отходов убрали и перестали загрязнять сельскохозяйственные земли.