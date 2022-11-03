На Ставрополье мужчина организовал притон для приготовления и употребления наркотиков

В Ипатовском округе Ставропольского края за местным жителем заподозрили хранение наркотиков. Началось расследование, в ходе которого вскрылись новые подробности незаконной деятельности мужчины. Появилось подозрение на систематическое предоставление помещения для производства и употребления наркотиков.

— По данному факту прокуратура Ипатовского района провела проверку, в ходе которой подтвердились обстоятельства предоставления жителем города Ипатово своего помещения для приготовления и употребления наркотических средств, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь прокурор направил материалы проверки, чтобы в отношении мужчины возбудили уголовное дело за организацию наркопритона. За незаконную деятельность злоумышленнику грозит тюремный срок. Когда расследование уголовного дела закончится, материалы будут направлены в суд, где решится судьба мужчины.