Накануне Дня народного единства в Георгиевске на Ставрополье демонтировали памятник Ленину

Сегодня, 3 ноября, за день до праздника – Дня народного единства – в сети появилось видео, где в городе Георгиевске Ставропольского края демонтируют памятник Ленину. Жители в соцсетях пытаются узнать причины такого решения перед празднованиями и что случится со скульптурой дальше. На непонимание людей ответили в администрации.

— Данный памятник демонтирован, в связи с подготовкой участка, на котором он установлен, к продаже. Руководство предприятия уверяет, что скульптура не покинет территорию Георгиевского арматурного завода, новое место установки объекта определяется, – рассказали в администрации города.

О датах переноса памятника не сообщается, а новое место, как было сказано, еще неопределено. При этом столь быстрое решение и выбор даты в администрации все же не объяснили. Тем не менее, скульптуре, по заявлению властей, оставят.