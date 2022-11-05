На Ставрополье 4 ноября поймали 41 пьяного водителя

На Ставрополье 4 ноября автоинспекторы поймали 41 пьяного водителя, из которых четверо ранее попадались на вождении с признаками опьянения. В отношении них собраны материалы для возбуждения уголовного дела за повторное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в городе Зеленокумске автоинспекторы остановили отечественный автомобиль, за рулем которого находился водитель с внешними признаками опьянения. 36-летний местный житель согласился пройти освидетельствование на месте, – пишет ведомство.

Прибор показал наличие более 0,8 миллиграмм паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что означает наличие алкогольного опьянения. Водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф размером до 30 тысяч рублей.