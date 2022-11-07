Информация о минировании школы №6 в Пятигорске не подтвердилась

В школе №6 города Пятигорска прошла эвакуация из здания после сообщения о минировании. Работа учреждения парализовалась на время, пока спецслужбы проводили проверки с целью нахождения взрывчатых веществ. О том, что информация не подтвердилась, в своих официальных соцсетях написал глава города.

— Сообщение о минировании школы №6 проверено правоохранительными службами. Информация о минировании ложная. Образовательный процесс в учебном заведении продолжен, – пишет глава Пятигорска. Школьники и учителя вернулись в классы и продолжают обучение.

Напомним, что сообщения о минировании поступают в учреждения Ставрополья, заставляя проводить эвакуацию и проверки. Часто информация не подтверждается, однако людей выводят из зданий, чтобы обезопасить в случае реальной опасности. После того, как спецслужбы не находят взрывчатых веществ, работа продолжается в штатном режиме.