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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 9:35

На Ставрополье за неделю с 31 по 6 ноября от вождения отстранили 203 пьяных водителя

Самым «нетрезвым» днем недели оказалась пятница, 4 ноября
Данил Юрков

За неделю с 31 по 6 ноября на Ставрополье автоинспекторы остановили 203 водителя с признаками опьянения, из них 21 сел за руль в таком состоянии повторно, за это им грозит уголовная ответственность.

В День народного единства, в пятницу 4 ноября, были пойманы 45 водителей в состоянии опьянения, автоинспекторы назвали это самым «нетрезвым» днем. Тем водителям, которые попались на пьяном вождении впервые, грозит лишение прав и крупный штраф.

Так, в Левокумством районе Ставрополья автоинспекторы остановили автомобиль, который при виде полицейских свернул в частный сектор, пытаясь избежать встречи с нарядом ДПС. Водитель, 38-летний местный житель, после остановки сразу сообщил, что транспортом управлял не он.

— Выяснилось,что мужчина 2,5года назад был лишен прав за нетрезвое вождение и,хотя срок лишения уже истек, водитель не сдал экзамены по ПДД,не прошел медкомиссию и не получил водительское удостоверение. От освидетельствования он отказался, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Водителю грозит крупный штраф, административный арест и обязательные работы.