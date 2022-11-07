Три молодых человека пытались сбыть 80 граммов наркотиков на Ставрополье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители получили информацию о том, что в городе Ессентуки на Ставрополье трое молодых людей хотят сбыть крупную партию наркотических средств. Началось расследование, которое подтвердило полученную службами информацию.

— В результате проведения оперативных мероприятий по месту жительства злоумышленников, из мест тайников, а также при личном досмотре в присутствии понятых полицейские изъяли 40 полимерных свертков с порошкообразным веществом, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Согласно экспертизе, в свертках находились синтетические наркотики общей массой в 80 граммов.

Парни сознались в содеянном и рассказали, что купили наркотики в интернете. В их планах было оставить «закладки» и продать таким образом запрещенные вещества на территории города-курорта.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотических средств в крупном размере, действуя группой лиц по сговору. Двое из них по ходатайству следователя сидят под стражей, а еще один отбывает наказание за ранее совершенное преступление.