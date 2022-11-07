На дороги Ставрополя с 8 ноября вернут маршрут №37

На дороги Ставрополя вновь выедут автобусы по маршруту №37, которые будут ехать от улицы Мимоз до МРЭО ГИБДД. Ранее перевозчик выиграл конкурс и прошел все проверки на пригодность транспорта для перевозок маломобильных групп населения. Теперь маршрут возвращается в строй.

Маршрут перестал работать в июне 2022 года из-за недобросовестного перевозчика и жалоб граждан. Однако путь оказался нужен, поэтому 29 сентября начался конкурс на нового перевозчика. Успешно выбрав исполнителя, началась подготовка к выводу автобусов на дороги.

Перевозчик сообщает, что в первый день на линию готовы выйти 15-18 автобусов, а после количество транспорта планируется увеличить, чтобы сократить интервал подъезда к остановкам. Машины будут оснащены терминалами для безналичной оплаты.