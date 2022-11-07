На Ставрополье 99% мобилизованных мужчин получили краевые выплаты

Почти все мобилизованные в Ставропольском крае молодые парни и мужчины получили местные выплаты.

Как ранее сообщал губернатор Владимир Владимиров, региональная поддержка установлена в размере 50 тысяч рублей. По словам главы Ставрополья, выплату до конца текущей недели получат и остальные жители, ожидающие обещанную материальную помощь и уже призванные на службу для участия в СВО.

На данный момент выплату получили 99% мобилизованных ставропольцев. Губернатор отметил, что за предоставлением региональных выплат следует следить до тех пор, пока средства не поступят на счета, указали в управлении пресс-службы и информполитики главы и правительства края.