В Пятигорске мошенник обманул 94-летнюю пенсионерку на 900 тысяч рублей

К полицейским в городе Пятигорске обратилась 94-летняя пенсионерка, сообщив, что ее обманули мошенники. Женщина объяснила, как все происходило. Ей позвонил неизвестный, сказав, что ее внучка попала в аварию.

Для оказания ей помощи, сообщил мошенник, нужны деньги, и пенсионерка отдала прибывшему за средствами курьеру 900 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

— Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. По данному факту Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители просят быть внимательными при общении с незнакомцами и ни в коем случае не переводить им деньги, а проверять информацию на достоверность. Обо всех случаях мошенничества можно сообщить в 02 или 102 (с мобильного телефона).