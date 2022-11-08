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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 12:00

В Пятигорске мошенник обманул 94-летнюю пенсионерку на 900 тысяч рублей

Злоумышленники сказали, что ее внучка якобы попала в аварию
Данил Юрков

К полицейским в городе Пятигорске обратилась 94-летняя пенсионерка, сообщив, что ее обманули мошенники. Женщина объяснила, как все происходило. Ей позвонил неизвестный, сказав, что ее внучка попала в аварию.

Для оказания ей помощи, сообщил мошенник, нужны деньги, и пенсионерка отдала прибывшему за средствами курьеру 900 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

— Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. По данному факту Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители просят быть внимательными при общении с незнакомцами и ни в коем случае не переводить им деньги, а проверять информацию на достоверность. Обо всех случаях мошенничества можно сообщить в 02 или 102 (с мобильного телефона).