В Туркменском округе Ставрополья пожарные потушили дом пенсионерки

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Вчера, 7 ноября, в Туркменском округа Ставропольского края в селе Казгулак социальный сотрудник пришла навестить 98-летнюю пенсионерку. Однако женщина увидела дым, который выходил из-под крыши дома.

Сразу же женщина позвонила в спецслужбы и пошла выводить пенсионерку из горящего дома. Зайдя в комнату, сотрудница вывели 98-летнюю подопечную на улицу. Пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу. О состоянии спасительницы не сообщается.

— Прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили небольшое горение площадью 5 квадратных метров под крышей здания и быстро его потушили. В результате пожара сгорела находившаяся в комнате бытовая техника и прочие вещи, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.